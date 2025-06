Lauren Sanchez sposa | per il primo giorno da signora Bezos punta sui capelli sciolti dalle onde vissute

Il primo giorno da signora Bezos si apre all’insegna dell’eleganza naturale: Lauren Sanchez incanta Venezia con i suoi capelli mossi e un look fresco e raffinato. Tra panorami mozzafiato e stile impeccabile, la nuova signora Bezos dimostra che la bellezza autentica risiede nella semplicità. Un’icona di stile pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua vita, lasciando il segno ovunque vada.

In giro per Venezia con un cappello dalla tesa larga, la signora Bezos ha sciolto le onde cioccolato e caramello e ha puntato su un make-up naturale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lauren Sanchez sposa: per il primo giorno da signora Bezos punta sui capelli sciolti dalle onde vissute

In questa notizia si parla di: bezos - signora - onde - lauren

Chi è Lauren Sánchez, futura signora Bezos? - Lauren Sánchez, futura signora Bezos, incarna il volto di una donna forte e poliedrica: madre, aviatrice, mediatrice e filantropa.

Onde blande lavorate in un raccolto boho, un make-up eyes declinato nei toni caldi e avvolgenti, una manicure romantica. Ecco il beauty look della neo signora Bezos Vai su Facebook

Onde blande lavorate in un raccolto boho, un make-up eyes declinato nei toni caldi e avvolgenti, una manicure romantica. Ecco il beauty look della neo signora Bezos Vai su X

Lauren Sanchez sposa: per il primo giorno da signora Bezos punta sui capelli sciolti dalle onde vissute; Lauren Sanchez, tutti gli abiti indossati per il suo matrimonio con Jeff Bezos a Venezia. FOTO; Lauren Sanchez, i beauty look rrich della quasi signora Bezos.

Lauren Sanchez sposa: per il primo giorno da signora Bezos punta sui capelli sciolti dalle onde vissute - In giro per Venezia con un cappello dalla tesa larga, la signora Bezos ha sciolto le onde cioccolato e caramello e ha puntato su un make- Lo riporta vanityfair.it

Lauren Sánchez sposa: capelli raccolti e soft make-up, il beauty look per il suo sì a Jeff Bezos - up eyes declinato nei toni caldi e avvolgenti, una manicure romantica. Scrive vanityfair.it