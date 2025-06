Lauren Sanchez sposa | onde blande e make-up da babydoll bronze per il terzo party all' Arsenale di Venezia

Lauren Sanchez incanta Venezia con un look seducente e sofisticato, perfetto per il terzo party all’Arsenale. Onde morbide, abito corsetto che valorizza le spalle toniche e un make-up rosato-bronzo da vera party girl: ogni dettaglio sottolinea il suo stile unico. Una combinazione irresistibile di eleganza e charme che lascia il pubblico senza fiato, confermando ancora una volta il suo ruolo di icona di tendenza.

In abito corsetto che rivela le spalle toniche, Lauren Sanchez, ha scelto la carta della seduzione: capelli dalle onde morbide con radici lavorate e un delicato make-up rose e bronze da party girl. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lauren Sanchez sposa: onde blande e make-up da babydoll bronze per il terzo party all'Arsenale di Venezia

