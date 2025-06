Lauren Sanchez come Sofia Loren L’abito confezionato da Dolce e Gabbana Lei ringrazia | Non un semplice abito un pezzo di poesia

Lauren Sanchez, nel giorno delle sue nozze a Venezia con Jeff Bezos, ha incantato tutti indossando un abito da sogno firmato Dolce & Gabbana. Ispirato a una celebre diva del cinema e concepito dopo un'intensa collaborazione con Domenico Dolce, questo vestito non è solo un capo di alta moda ma una vera e propria poesia tessile. Un omaggio all’eleganza senza tempo che ha lasciato il pubblico senza fiato. E così, la moda si trasforma in arte da ammirare e ricordare.

Lauren Sanchez Bezos ha sorpreso tutti con il suo vestito da sposa per le nozze a Venezia con il multimiliardario Jeff Bezos. L’abito da sposa di Dolce e Gabbana, a collo alto, si ispira a una nota diva del cinema. Vogue, che si è assicurata l’esclusiva delle nozze vip, spiega che l’abito «è stato sognato un anno e mezzo fa, a cena con Domenico Dolce a New York. Il risultato finale? Una sagoma a collo alto, rifinita con 180 bottoni ricoperti di chiffon e un velo in tulle e pizzo, ispirato a quello che Sophia Loren indossava nel film Houseboat del 1958». Nella rivista digitale, si parla del weekend di nozze, di come il recente volo verso lo spazio abbia «plasmato» il suo look da sposa. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: abito - lauren - sanchez - dolce

Il total red di Charlène di Monaco, le trasparenze di Lauren Sanchez e il fresco abito bianco di Naomi Campbell: la sfilata al Gran Premio è servita - Al Gran Premio di Monaco, moda e velocità si sono fuse in un evento d'eccezione. Charlène di Monaco ha brillato in total red, mentre Lauren Sanchez ha incantato con le sue trasparenze.

Quello indossato da Vittoria Ceretti al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è l'abito da cerimonia perfetto Ecco tutti i dettagli sul vestito, un pezzo d'archivio Dolce&Gabbana: https://vogueitalia.visitlink.me/mxWub_ Vai su Facebook

In esclusiva su Vogue le foto del final fitting di Lauren Sanchez con il suo abito da sposa Dolce & Gabbana Vai su X

L'abito da sposa di Lauren Sanchez: chi ha firmato la sirena di pizzo per il matrimonio con Jeff Bezos; Bezos, Lauren Sanchez e il vestito da sposa Dolce e Gabbana che omaggia Sophia Loren: collo alto, 180 bottoni; Lauren Sanchez e l'abito Dolce&Gabbana: Mi sento una principessa.

L’abito da sposa di Lauren Sanchez: 180 bottoni di seta, l’omaggio a Sophia Loren, la firma D&G - Su Vogue in copertina la neo signora Bezos – “Mi sento una principessa” – confessa come l’amore per il patron di Amazon ... Scrive huffingtonpost.it

Lauren Sanchez, l'abito da sposa Dolce&Gabbana è un omaggio a Sophia Loren: 180 bottoni, pizzo italiano ricamato a mano e qualcosa di blu - Venezia al tramonto, l'isola di San Giorgio sullo sfondo e Lauren Sanchez che corona il suo amore con Jeff Bezos. Come scrive leggo.it