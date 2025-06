Lauren e Jeff Bezos | la prima uscita da neo sposi è all' insegna del casual

Lauren e Jeff Bezos sorprendono tutti con la loro prima uscita da neo sposi, scegliendo un look casual che riflette spontaneità e complicità. Dopo aver lasciato gli abiti eleganti del momento “Yes I Do”, i due si mostrano semplici e naturali tra baci, sorrisi e saluti, regalando un’immagine autentica del loro legame. Questo momento intimo anticipa l'ultimo, attesissimo appuntamento di questa sera, promettendo emozioni ancora più grandi.

Messi da parte gli elegantissimi outfit esibiti con cui hanno pronunciato «yes I do», i due freschi sposi fanno la loro prima uscita esibendo due look a modo loro casual tra baci, sorrisi e saluti, in attesa dell'ultimo grande appuntamento di questa sera.

