L' attrice Antonella Questa apre la terza settimana di eventi alla rassegna Sul naviglio…

L’attesa è finita: Antonella Questa, attrice di talento, dà il via alla terza settimana della suggestiva rassegna sul Naviglio con lo spettacolo “Affari di famiglia”. Un debutto che promette emozioni intense, con la compagnia di Ilaria Marchianò, e un appuntamento imperdibile per gli amanti di cultura e arte. Lunedì 30 giugno alle 21.30, un nuovo capitolo di “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema” sta per cominciare, pronti a sorprendere e coinvolgere il pubblico.

Sarà lo spettacolo “Affari di famiglia” scritto e interpretato da Antonella Questa, sul palco con Ilaria Marchianò, ad inaugurare, lunedì 30 giugno, alle 21.30, la terza settimana di appuntamenti alla rassegna “Sul Naviglio.racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema”, realizzata da L.O.F.T. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: antonella - terza - settimana - rassegna

Antonella Palmisano sul podio agli Europei a squadre: debutto con record italiano sui 35 km, Colombi terza - Antonella Palmisano, campionessa olimpica di Tokyo 2020, ha debuttato sui 35 km di marcia agli Europei a squadre, stabilendo il record italiano.

Ecco i risultati della III edizione della rassegna di cortometraggi "L'ora legale". Su di noi, di Gennaro Parlato, è il miglior cortometraggio della terza edizione de L’ora legale, rassegna cinematografica sui temi della legalità tenutasi sabato 7 giugno presso Casa Vai su Facebook

L’attrice Antonella Questa apre la terza settimana di eventi alla rassegna “Sul Naviglio…”; L'attrice Antonella Questa apre la terza settimana di eventi alla rassegna Sul Naviglio…; Rassegna letteraria “Al centro della Parola” a Castelvetrano: Antonella Marascia presenta Desiata.

L’attrice Antonella Questa apre la terza settimana di eventi alla rassegna “Sul Naviglio…” - politicamentecorretto. Lo riporta politicamentecorretto.com

Un fiume di libri e autori Terza settimana per la rassegna di piazza Cavallotti - la Nazione - 15 la terza settimana della rassegna "Un fiume di libri in piazza Cavallotti" con la serata "Poesia in musica" a cura di Vincenzo Mirra. Riporta lanazione.it