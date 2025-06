L’Atletico Ascoli conferma Vechiarello | | Questa è la mia casa

L’Atletico Ascoli si conferma una squadra solida e ambiziosa, rinforzando il suo cuore pulsante: Vechiarello. Dopo importanti acquisizioni come Maio e Minicucci, il rinnovo di Vechiarello, alla sua quinta stagione consecutiva, rappresenta un segnale di continuità e passione. È un vero onore per la nostra casa vedere un simbolo come lui ancora in campo, pronto a scrivere nuove pagine di storia.

Ancora una conferma importante in casa Atletico Ascoli. Dopo quella del bomber Francesco Maio e quella del talentuoso attaccante italo-spagnolo Manel Minicucci è arrivato il nuovo acquisto Fabio Coppola e ieri è stata annunciato anche il rinnovo di Vechiarello che rimane al ‘volante’ dell’Atletico per la quinta stagione consecutiva. Alejo Marco Vechiarello, infatti, sarà ancora un giocatore dell’Atletico Ascoli entrando di fatto nella storia della società. Nello scorso campionato sono state 32 le presenze che lo hanno portato al traguardo delle 130 totali in maglia Atletico Ascoli. Due anni fa in Serie D è stato autore di tre assist e del gol contro il Vastogirardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli conferma Vechiarello:: "Questa è la mia casa"

