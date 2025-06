Latina scuola in fiamme durante l’orale di maturità | evacuati studenti e docenti

Un episodio di grande tensione scuote il liceo scientifico di Latina, quando un incendio scoppiato nell’archivio interrompe gli esami orali di maturità. Attimi di paura per studenti e docenti, prontamente evacuati grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco. La sicurezza resta la priorità assoluta: ecco cosa è successo e quali sono le prossime mosse per riprendere in sicurezza le prove.

Attimi di paura al liceo scientifico di Latina durante gli esami orali di maturità. Un incendio scoppiato nell’archivio ha provocato l’evacuazione immediata dell’edificio, interrompendo le prove in corso. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni gravi, ma gli esami sono stati sospesi in attesa di ripresa in sicurezza Evacuazione durante l’orale di maturità . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

