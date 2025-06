L’Atalanta accelera per il 17enne laterale Honest Ahanor del Genoa | costa 15 milioni

L'Atalanta si muove con decisione sul mercato, puntando forte sul talento emergente Honest Ahanor del Genoa. Il 17enne laterale, giĂ riconosciuto per le sue doti fisiche e tecniche, potrebbe diventare un tassello fondamentale della squadra bergamasca, che si prepara a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Con un investimento di circa 15 milioni, la Dea si assicura un giovane di grande prospettiva, pronto a lasciare il segno nel massimo campionato italiano.

Bergamo, 28 giugno 2025 – Da un giovane all’altro. L’Atalanta che sta per salutare definitivamente Matteo Ruggeri, giĂ a Madrid per le visite mediche, a un passo dalla cessione per 20 milioni all’Atletico, sta accelerando per portare un giovanissimo sulla fascia sinistra. Si tratta del 17enne Honest Ahanor, origine nigeriana (ha il doppio passaporto) ma nato e cresciuto in Italia, fisico da corazziere, prodotto del settore giovanile del Genoa dove ha cominciato da difensore centrale per poi imporsi da laterale sinistro, imparando anche da centrocampista in mediana. Duttile in piĂą ruoli, anche se si tratta principalmente di un terzino per la corsia sinistra, lo stesso ruolo di Ruggeri, con sei anni di meno ovviamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net