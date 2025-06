L'assalto dei fan alla coppia social ha catturato l'attenzione di tutti durante la serata al Centro Coni di Castelnovo Monti. Mentre il Villa Minozzo conquista una vittoria emozionante contro il Cervarezza con un 4-3 spettacolare, l'entusiasmo si infiamma anche sugli spalti e sui social. La presenza di Sofia Balzani, influencer tra le più seguite nel mondo del calcio, ha aggiunto un tocco di glamour a una notte già indimenticabile. Per scoprire cosa è successo, continua a leggere.

Mercoledì sera il Centro Coni di Castelnovo Monti ha regalato ai 400 spettatori ben sette reti col 4-3 del Villa Minozzo sul Cervarezza, ma non è l’unica notizia di serata: il numero 10 del Villa era Matteo Perrotti, autore tra l’altro del primo gol e di una prestazione maiuscola. Non solo: in tribuna era presente la fidanzata Sofia Balzani, 22enne molto nota sui social per contenuti sul calcio. Per esempio, ha seguito da vicino proprio la Kings League, e lì è sbocciato l’amore con Perrotti che mentre regalava spettacolo con l’Fc Zeta (giocherà invece la prossima Kings con gli Underdogs). Sofia gioca anche a calcio come centrocampista (nell’Union Sammartinese, in Eccellenza e ha un passato al Cesena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net