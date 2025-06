L’Ascoli adesso scalda i motori Il possibile girone dei bianconeri

L’Ascoli si prepara a riscrivere il proprio destino: con l’ingresso del nuovo amministratore unico Bernardino Passeri e l’approssimarsi del raduno di luglio, i biancocelesti sono pronti a scaldare i motori e a puntare in alto. La stagione imminente rappresenta un’occasione di rinascita dopo due anni difficili, e tutto il club è determinato a lasciarsi alle spalle il passato per aprire un nuovo capitolo di successi. La sfida è appena cominciata.

L’Ascoli contraddistinto dall’annunciata gestione del neo amministratore unico Bernardino Passeri scalpita dopo il passaggio di quote ufficiale. Il nuovo campionato e il prossimo raduno della squadra, che i primi di luglio si ritroverà come di consueto per poi iniziare fattivamente la preparazione, hanno dato ufficialmente avvio al countdown che sta proiettando il Picchio verso il percorso della possibile rinascita dopo due stagioni particolarmente amare. Metabolizzata la dolorosa retrocessione dalla B di due anni fa e l’ultimo deludente 15esimo posto in C, ora il club bianconero si prepara nel tornare a vestire i panni di protagonista in una categoria dove l’Ascoli ha sempre rappresentato un blasone per storia e potenzialità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ascoli adesso scalda i motori. Il possibile girone dei bianconeri

