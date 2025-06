Lasciato dopo una sparatoria davanti all' ospedale di Rozzano È grave

Una sparatoria davanti all'ospedale di Rozzano scuote la comunità: un uomo nordafricano di 30 anni è stato ferito gravemente, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Colpito da almeno un colpo d’arma da fuoco e lasciato davanti all’Humanitas, l’episodio solleva interrogativi su sicurezza e moventi. Cosa si nasconde dietro questa violenta scena? Resta aggiornato per scoprire gli sviluppi di questa vicenda inquietante.

Non è in pericolo di vita un uomo nordafricano di 30 anni colpito da almeno un colpo d'arma da fuoco e lasciato davanti all'Humanitas di Rozzano nella mattinata di sabato 28 maggio, intorno alle otto e mezza. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato "scaricato" da un'automobile in via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

