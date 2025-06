L’arte che cresce nella terra del sol levante

un vero e proprio museo a cielo aperto, un connubio affascinante tra tradizione e creatività. Questa meraviglia nascosta testimonia come l'arte possa sbocciare anche tra i campi, trasformando il paesaggio rurale in un capolavoro vivente che incanta e ispira chiunque lo osservi.

Nelle campagne della prefettura di Aomori, nel nord del Giappone, si nasconde uno dei tesori artistici più straordinari del mondo: i campi di riso artistici di Inakade. Qui, l’antica pratica agricola giapponese si trasforma in una forma d’arte unica, dove varietà di riso dalle foglie di colori diversi vengono sapientemente piantate per creare enormi opere d’arte visibili dall’alto. Il villaggio di Inakadate, con i suoi appena 8.000 abitanti, è diventato celebre in tutto il mondo per questa tradizione iniziata nel 1993. Quello che era nato come un progetto per rivitalizzare l’economia locale si è trasformato in un fenomeno che attira centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, trasformando i campi in gallerie d’arte a cielo aperto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com