L’arruolamento femminile nell’esercito di Kyiv

L’arruolamento femminile nell’esercito di Kyiv rappresenta un capitolo di grande rilevanza e attualità nel contesto della guerra in Ucraina. Recenti sviluppi mostrano un coinvolgimento sempre più attivo delle donne, simbolo di resilienza e determinazione. La storia di Myroslava Petsa, giornalista ucraina in esilio e testimone di questa trasformazione, ci invita a riflettere sulle frontiere di genere e coraggio in tempi di conflitto. Un mondo in cui anche le donne assumono ruoli di primo piano, scrivendo nuove pagine di storia.

L’altro giorno qualche giornale aveva riferito equivocamente lo scambio tra Trump e una giovane giornalista ucraina della Bbc, Myroslava Petsa, che lo aveva interpellato sulla fornitura di missili antiaerei, in un tono appassionato. Trump, avevano scritto, le aveva chiesto se suo marito fosse militare. E’ militare, e Trump ha risposto benignamente sui Patriot, ha lodato la domanda della giornalista, che vive in esilio coi due figli in Polonia, e le ha chiesto di salutare suo marito. Petsa ha voluto precisare di aver lasciato la sua patria per corrispondere al desiderio del suo uomo, e del padre dei loro figli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’arruolamento femminile nell’esercito di Kyiv

