L' Aria che tira Cruciani fa crollare Zingaretti | Allora chiedo scusa

L'aria che tira si infiamma tra Cruciani e Zingaretti, dando vita a uno scontro acceso e appassionato. Il programma di David Parenzo su La7 diventa il palcoscenico di un confronto diretto tra politica e opinione pubblica, dove le parole volano alte e i toni si scaldano. In questo frastuono mediatico, emergono le differenze di vedute e le passioni che animano il dibattito pubblico. E allora, chiedo scusa...

Scintille tra Giuseppe Cruciani e Nicola Zingaretti a L'Aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. I toni si sono accesi quando l'ex governatore del Lazio e ora europarlamentare dem, in collegamento da Bruxelles, ha detto: "Vi dovete vergognare", riferendosi al governo italiano e alle decisioni prese su sicurezza e piano di riarmo. In studio, invece, il conduttore de La Zanzara su Radio 24. Che, rispondendo a quel fiume in piena, si è rivolto a Zingaretti e gli ha fatto notare: "Forse lei ha sbagliato interlocutori, perché qui non c'è nessun parlamentare né di Fratelli d'Italia né della Lega. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it