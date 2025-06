Largo Bellini | al via da lunedì i lavori per la rotonda

Largo Bellini si trasforma: da lunedì 30 giugno partiranno i lavori per una nuova rotonda, un intervento strategico per migliorare la viabilità e alleggerire il traffico della zona. Con l’obiettivo di collegare efficacemente anche il parcheggio sotterraneo di piazza Puccini, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una mobilità più fluida e sostenibile. Rimanete sintonizzati per scoprire come cambierà il volto del quartiere!

Se a fine anno sarà pronto il parcheggio sotterraneo di piazza Puccini, allora dovrà essere pronta anche la nuova viabilità nella zona. Per questo lunedì 30 giugno inizieranno i lavori in largo Bellini per la realizzazione di una rotonda che permetta di smaltire meglio il traffico in ingresso e.

