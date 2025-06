L’area di Santa Palazia al Comune Intesa con Soprintendenza e Demanio

Un nuovo capitolo si apre nel cuore di Ancona: l’accordo tra Comune, Soprintendenza e Demanio trasforma l’area dell’ex Monastero di Santa Palazia in un gioiello di valorizzazione culturale e sociale. Questa collaborazione strategica punta a rivitalizzare lo spazio, rendendolo un punto di riferimento per cittadini, visitatori e lavoratori. Un progetto ambizioso che promette di arricchire il patrimonio della città e favorire un senso di comunità.

Il Comune di Ancona, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino e l' Agenzia del Demanio sono i protagonisti di un accordo inedito per l'uso dell'area dell'ex Monastero di Santa Palazia, di fronte all'ingresso del parco del Cardeto, a beneficio della città, dei residenti, dei lavoratori e dei visitatori nel cuore del Guasco. Ieri il sindaco Daniele Silvetti, la Soprintendente Cecilia Carlorosi e il responsabile della Direzione regionale Marche dell'Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo hanno sottoscritto nella sede della Soprintendenza l'atto di concessione al Comune per dieci anni dell'area demaniale in consegna alla Soprintendenza di oltre 4000 metri quadrati.