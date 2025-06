L’arcobaleno sul 29 giugno In cammino per la memoria Per la sicurezza e la pace

L’arcobaleno sul 29 giugno è un simbolo di speranza, memoria e impegno che unisce cuori nella lotta per la sicurezza e la pace. Da sempre, questa immagine potente ricorda il valore della solidarietà e del ricordo vivente, trasformando un evento tragico in un messaggio di rinascita. Nei sette colori che avvolgono “Il mondo che vorrei”, si cela il desiderio di un futuro migliore, fatto di solidarietà e speranza condivisa.

Da sempre, da quando l’associazione è nata, l’arcobaleno abbraccia “Il mondo che vorrei“. Nei sette colori che incorniciano il disegno, diventato simbolo della onlus, che Leonardo Piagentini realizzò in ospedale in quell’estate di sedici anni fa, con la sua casa e una famiglia unita tra le nuvole, sintetizzando con delicata dolcezza ciò che l’inferno del 29 giugno 2009 si è portato via, c’è la speranza che da sempre accompagna i familiari della vittime della strage di Viareggio. Ovvero che la cura e il rispetto della vita umana, prima o poi, prevalgano su ogni altra logica. "Ma non è questo, quello che viviamo, il mondo che vorremmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it