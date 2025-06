L’appuntamento tra oggi e domani Rally della Valdinievole Si accendono i motori

L’attesa è finita: oggi e domani si accendono i motori del Rally della Valdinievole, una sfida emozionante che promette spettacolo e adrenalina. Con 69 partecipanti, tra cui grandi nomi come Mikolaj Marczyk e Claudio Vona, la quarantesima edizione del Rally Montecatini Terme e Valdinievole si prepara a scrivere altre pagine di storia. Tra i protagonisti anche Luca Artino, vice-sindaco di Lamporecchio, che dimostra come la passione per le corse unisca sport e comunità.

Sessantanove partecipanti al via, diversi dei quali di livello assoluto: ci saranno fra gli altri l'attuale leader del campionato europeo (il polacco Mikolaj Marczyk ) l'aostano Claudio Vona (vincitore dell'edizione 2024). Tutto pronto per la quarantesima edizione del Rally Montecatini Terme e Valdinievole, che inizierà proprio oggi per chiudersi domani. Tra i rallisti in lizza ci saranno anche Luca Artino, vice-sindaco di Lamporecchio, nonché Paolo Moricci, noto driver termale. Una rassegna sportiva nata nel 1985 e che rispetto alle ultime edizioni avrà stavolta il proprio centro ancor più nella città termale: le verifiche pre-gara si tengono al Palazzo del Turismo ed è previsto un controllo orario all'interno dell'Ippodromo Snai Sesana.

