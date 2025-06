L' appello della Croce Rossa Italiana di Bedonia Compiano e Tornolo | Servono nuovi volontari

comunità. Ora, per continuare questa preziosa missione, la Croce Rossa Italiana lancia un appello: diventare volontari significa donare parte del proprio tempo e cuore per fare la differenza. Se desideri contribuire con passione e solidarietà, unisciti a noi e scopri come, insieme, possiamo costruire un domani più sicuro e solidale.

Ogni giorno, senza clamore ma con costante dedizione, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bedonia, Compiano e Tornolo – offrono sostegno concreto a chi ha più bisogno. Un impegno silenzioso che si traduce in gesti quotidiani, spesso invisibili agli occhi, ma essenziali per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

