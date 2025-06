Laporte Juve Corriere salgono le quotazioni del difensore dell’Al Nassr! Dal centrale arrivano già segnali incoraggianti | i dettagli

Le quotazioni di Laporte alla Juventus crescono con entusiasmo, alimentate dai segnali positivi provenienti dall'Al Nassr. Il difensore, tra gli obiettivi prioritari per rinforzare la linea difensiva bianconera, sembra avvicinarsi sempre di più ai colori juventini. La trattativa si fa intrigante, e tutti gli indizi portano a una svolta imminente. Resta da scoprire come evolverà questa possibile operazione di mercato, un tassello fondamentale per il futuro della Juve.

Laporte Juve (Corriere dello Sport), salgono le quotazioni del difensore dell’Al Nassr! Dal centrale arrivano già segnali incoraggianti: tutti i dettagli. Ci sono novità per quanto riguarda Laporte, uno degli obiettivi del calciomercato Juve per questa sessione estiva per rinforzare un reparto difensivo sprofondato di nuovo nell’emergenza. Il difensore che nel 2023 ha deciso di emigrare in Arabia Saudita nell’ Al Nassr di Ronaldo al prezzo di 25 milioni di euro a stagione avrebbe espresso di recente il desiderio di tornare in Europa, con Torino che secondo il Corriere dello Sport sarebbe destinazione gradita al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Laporte Juve (Corriere), salgono le quotazioni del difensore dell’Al Nassr! Dal centrale arrivano già segnali incoraggianti: i dettagli

In questa notizia si parla di: juve - laporte - corriere - salgono

Laporte Juventus: rispunta l’idea per la difesa! Occasione per i bianconeri, ma c’è un ostacolo. L’indiscrezione e tutti i dettagli - I dettagli sul possibile ritorno in Europa del difensore ex Manchester City. Riporta juventusnews24.com

Juve, piace Laporte. Per la fascia c’è Piquerez - Così, mentre la Juventus sogna un goleador, le scelte di Tudor lasciano intuire come vi siano altre due prio ... Scrive msn.com