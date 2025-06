Lang al Napoli l’affare è ai dettagli | quando arriverà la chiusura definitiva

Il mercato del Napoli si infiamma con una trattativa che tiene tutti col fiato sospeso: Noa Lang, talento olandese del PSV Eindhoven, sta per diventare il nuovo volto azzurro. Dopo mesi di voci e sondaggi, i segnali sono chiari, e l’accordo sembra ormai cosa fatta. Questa operazione rappresenta un passo importante per rinforzare le corsie offensive della squadra partenopea. La domanda ora è: quando arriverà la firma definitiva?

La trattativa tra il Napoli e il PSV Eindhoven per Noa Lang è vicina alla conclusione: l'esterno olandese presto sarĂ un giocatore azzurro. Dopo numerosi casting e tantissimi rumors di mercato, pare che il Napoli abbia trovato il primo giocatore ideale per rinforzare le corsie offensive: l'esterno classe '99 del PSV, Noa Lang, è vicinissimo a vestire il colore azzurro. Ormai è questione di tempo e il colpo di mercato (il terzo di questa sessione) sta per andare in porto. Il Napoli vince il braccio di ferro: Lang sta per arrivare. La trattativa per l'acquisto di Noa Lang è stata tutt'altro che semplice.

