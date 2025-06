Lando Norris stellare si prende la pole del GP Austria | in 1ª fila anche Leclerc bene anche Hamilton

Lando Norris brilla sul Circuito austriaco e conquista la pole position al GP Austria, regalando emozioni agli appassionati di Formula 1. Con un'ottima performance, l'inglese precede uno straordinario Charles Leclerc, mentre Hamilton e Piastri si confermano protagonisti. Le Ferrari si preparano a partire nelle prime due fila, promettendo un weekend ricco di suspense. Antonelli conclude la top ten, completando un racconto di competizione e talento che infiamma gli appassionati di motorsport. Continua a leggere.

Lando Norris in pole al GP Austria. L'inglese precede uno straordinario Charles Leclerc, Piastri e Hamilton. Le due Ferrari partiranno nelle prime due file. Antonelli nono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

