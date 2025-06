L’analisi di Vespa. Il Conte pacifista prova il sorpasso a sinistra.

L’analisi di Vespa sui recenti passi del Conte pacifista apre uno scenario sorprendente: da un lato, l’Italia ha già raggiunto il 2% del PIL dedicato alla difesa, mentre gli accordi NATO puntano al 5% in dieci anni. È il momento di fare i conti e capire se il nostro Paese è davvero pronto a questa sfida o se si sta lanciando in un sorpasso a sinistra...

Vespa Cominciamo col fare i conti per bene. Il prodotto interno lordo dell’Italia è 2200 miliardi. Nella vecchia classifica delle spese della difesa noi eravamo fermi all’uno e mezzo per cento del Pil, ma avendoci messo dentro le spese della Guardia costiera e altro abbiamo raggiunto il mitico 2 per cento, cioè 44 miliardi all’anno. Gli accordi Nato dell’altro ieri impongono ai Paesi membri di raggiungere il 5 per cento del Pil in dieci anni. Ma di questo 5 per cento, solo il 3,5 è di investimenti in armi. Saranno impiegati soprattutto in sicurezza aerea, visto che oggi non abbiamo niente di paragonabile all’iron dome, la “cupola di ferro” israeliana, che sembrava invincibile e che invece è stata sfondata più d’una volta dai missili iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net