L’amicizia con Bascapè In piazza a suon di piadine

L’amicizia tra Bascap232 e la comunità di Castel del Rio è nata in modo speciale, tra le sfide di un’alluvione che ha lasciato il segno. Dopo più di due anni, quel legame si rafforza ancora, testimoniando come solidarietà e speranza possano superare ogni distanza. Era il 15 luglio 2023 quando, con una maratona benefica, queste due realtà si sono unite per sostenere chi ha bisogno. Un esempio di vera amicizia che continua a ispirare.

Una bella amicizia nata durante l'alluvione. Nonostante la distanza, più di due anni dopo l'incubo delle piogge torrenziali che trasformarono la vallata del Santerno in un enorme campo minato tra frane e smottamenti, è ancora forte il legame che unisce le comunità di Castel del Rio e Bascapè. Già, era il 15 luglio del 2023 quando dal paese con meno di 2mila abitanti della provincia di Pavia partì una maratona benefica per supportare la collina in emergenza. E con la festa di piazza 'Insieme per l'Emilia alluvionata', organizzata dalla sindaca Emanuela Curti e supportata dai tanti volontari delle associazioni locali, furono raccolte diverse migliaia di euro da destinare al primo ripristino di via Montefune.