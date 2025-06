L’Akademia Sant’Anna alza il muro con l’arrivo di Benedetta Campagnolo

L’Akademia Sant’Anna alza il muro con l’arrivo di Benedetta Campagnolo, l’ultima tassello del roster che promette di fare la differenza. Giovane, determinata e già forte di esperienze di rilievo, sarà la centrale di cui il team aveva bisogno per rafforzare la propria solidità. Classe 2003, originaria di Cittadella, con i suoi 187 cm di altezza, porta in riva allo Stretto un’energia nuova e tanta qualità sotto rete, pronta a far sognare i tifosi.

