Ladro ucciso nella villetta salgono a tre gli indagati | c' è anche un familiare dell' imprenditore

La vicenda si infittisce: salgono a tre gli indagati per l’omicidio di Rivaldo Rusi, il giovane albanese di 25 anni ucciso durante un tentativo di furto nella villetta di Sant’Andrea del Pizzone. Tra gli indagati figura anche un familiare dell’imprenditore, aggiungendo ulteriore complessità al caso. La tragica vicenda solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e la criminalità nella zona, mentre le indagini proseguono senza sosta.

Salgono a tre gli indagati per la morte di Rivaldo Rusi, il ragazzo di 25 anni albanese, residente a Sant’Andrea del Pizzone (Caserta) che, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, è stato ucciso mentre con due complici stava cercando di mettere a segno un furto all’interno di una villetta a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ladro ucciso nella villetta, salgono a tre gli indagati: c'è anche un familiare dell'imprenditore

