Ladro ucciso durante irruzione in villetta spunta un terzo indagato

Un dramma scuote la tranquilla provincia di Salerno: mentre le indagini sull’omicidio di Rivaldo Rusi, giovane albanese di 25 anni, proseguono, emerge un nuovo, sorprendente dettaglio. La procura di Vallo della Lucania ha iscritto nel registro degli indagati un terzo sospettato, complicando ulteriormente il quadro investigativo. Le autorità sono ora più vicine a svelare la verità dietro questa tragica vicenda. Rimanete con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Svolta nelle indagini per l’omicidio di Rivaldo Rusi, 25enne albanese residente a Sant’Andrea del Pizzone, ucciso durante l’irruzione in una villetta a Centola, in provincia di Salerno. Spunta un terzo indagato La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: ucciso - durante - irruzione - villetta

Tripoli: agente di polizia ucciso durante l'assalto al palazzo del governo - Un agente di polizia è stato tragicamente ucciso a Tripoli durante un assalto al palazzo del governo.

Avrebbe ucciso il 23enne albanese e nascosto il corpo a San Severino di Centola a Salerno. Si è chiuso nel modo più tragico il tentato furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Foria di Centola. Il cadavere del giovane è stato ritrovato nelle campagne Vai su Facebook

Ladro ucciso, rabbia dei familiari: Sepolto come un cane. Bandecchi dalla parte dell'imprenditore: Merita una medaglia; Furto in casa a Centola, l'imprenditore confessa: ha ucciso uno dei ladri e ha nascosto il corpo; Centola, imprenditore fa ritrovare il corpo del ladro ucciso durante furto in casa.

Spara al ladro sorpreso in casa, lo uccide e nasconde il cadavere: due giorni dopo indica dove ha nascosto il corpo - Si è chiuso nel modo più tragico il tentato furto avvenuto nella notte tra domenica ... Si legge su msn.com

Rapina in villa nel Catanese, proprietario si ribella e lo uccidono a bastonate - Un uomo di 67 anni è stato ucciso la notte scorsa a Biancavilla, nel Catanese, durante un tentativo di rapina in villa. Secondo rainews.it