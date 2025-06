Ladro di rame beccato mentre caricava un pesante cavo sul proprio furgone

Intorno alle ore 9:00, un uomo di 60 anni è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di trafugare un cospicuo cavo di rame vicino all’ospedale di via Santa Maria di Gesù a Caltagirone. La sua azione immediatamente intercettata si è conclusa con l’arresto e la denuncia per tentato furto. Un episodio che ribadisce l’attenzione delle forze dell’ordine nel tutelare il patrimonio pubblico e contrastare i reati predatori.

I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno arrestato un 60enne del luogo, sorpreso mentre tentava di impossessarsi di un grosso cavo di rame nei pressi dell'ospedale di via Santa Maria di Gesù. L'uom è stato denunciato per tentato furto. Il fatto è accaduto intorno alle ore 9:00, quando.

