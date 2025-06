Ladro di rame beccato mentre caricava un pesante cavo sul proprio furgone

In un blitz improvviso, i carabinieri di Caltagirone hanno colto sul fatto un uomo di 60 anni intento a sottrarre un pesante cavo di rame dall’area dell’ospedale, scongiurando così un potenziale danno economico considerevole. L'episodio, avvenuto alle prime ore del mattino, mette in evidenza l’efficacia delle pattuglie nel presidio del territorio e la determinazione nel combattere i furti di rame, risorsa sempre più ambita. La vicenda si conclude con un arresto e una denuncia, sottolineando il costante impegno delle forze dell

I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno arrestato un 60enne del luogo, sorpreso mentre tentava di impossessarsi di un grosso cavo di rame nei pressi dell’ospedale di via Santa Maria di Gesù. L’uom è stato denunciato per tentato furto. Il fatto è accaduto intorno alle ore 9:00, quando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

