Ladispoli Roma ruba zaino a una minorenne sul lungomare | arrestato in flagranza

Nella suggestiva cornice di Ladispoli, un intervento lampo dei Carabinieri ha portato all’arresto di un uomo senza fissa dimora, sorpreso a rubare uno zaino a una minorenne sul lungomare. La rapida azione delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse, dimostrando come il coraggio e la prontezza siano fondamentali per garantire sicurezza e serenità ai cittadini. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della vigilanza continua in città.

Fermato dai Carabinieri un uomo senza fissa dimora, noto per precedenti Intervento lampo dei Carabinieri a Ladispoli, dove nella notte tra il 27 e il 28 giugno è stato arrestato un uomo sorpreso a rubare sul lungomare. L'episodio è avvenuto in via Regina Elena. L'uomo, di origini nordafricane e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre si allontanava con uno zaino appena sottratto a una giovane minorenne. Approfittando di un momento di distrazione della ragazza, l'uomo si era impossessato della borsa, ma una segnalazione ha messo in moto subito la pattuglia della stazione locale, che è riuscita a bloccarlo prima che potesse dileguarsi.

