L’addio di Marco Panichi e di Ulise Badio al team Sinner | un’intervista al preparatore poco gradita dall’entourage?

L’addio improvviso di Marco Panichi e Ulises Badio al team di Jannik Sinner ha scosso il mondo del tennis, lasciando molti senza parole. Due figure chiave, ora assenti, che hanno contribuito al successo del giovane talento italiano. La notizia, svelata da Sky Sport, ha generato molte domande e suspence. Ma cosa cela davvero questa decisione? Scopriamo insieme i retroscena di questa sorprendente svolta.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. È questo l’effetto della notizia dell’ addio di Marco Panichi (preparatore atletico) e di Ulises Badio (fisioterapista) al team di Jannik Sinner. Una novità importante, riportata da Sky Sport, secondo cui con effetto immediato due figure così importanti per la squadra del n.1 del mondo non saranno più al loro posto. Ci si è interrogati sulle motivazioni che hanno portato a una decisione del genere, specie se si pensa alle tempistiche, ovvero a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon. Stando a quello che trapela da fonti italiane, alla base della separazione ci sarebbe stata un’intervista rilasciata da Panichi mesi fa, che non sarebbe stata particolarmente gradita dall’entourage dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’addio di Marco Panichi e di Ulise Badio al team Sinner: un’intervista al preparatore poco gradita dall’entourage?

In questa notizia si parla di: addio - marco - panichi - badio

Addio a Marco Causi. Schlein: "Impegno politico senza soste" - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Marco Causi, economista di spicco e importante esponente politico.

Il tennista azzurro congeda Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore atletico e fisioterapista che erano membri dello staff del numero uno al mondo da settembre 2024 (dopo l'addio a Umberto Ferrara e Giacomo Naldi in seguito alla vicenda Clostebol) Vai su Facebook

Marco Panichi e Ulises Badio verso l’addio allo staff di Sinner, secondo alcune indiscrezioni Vai su X

Marco Panichi e Ulises Badio verso l’addio allo staff di Sinner, secondo alcune indiscrezioni; Sinner a Wimbledon senza innesti: in conferenza spiegherà l'addio a Panichi e Badio; Sinner e l'addio a Panichi e Badio: eccesso di visibilità e interviste non concordate i motivi della separazione.

Sinner e l'addio a Panichi e Badio: eccesso di visibilità e interviste non concordate i motivi della separazione - La notizia è arrivata su Wimbledon come un fulmine a ciel sereno: a pochi giorni dal via del torneo londinese, Jannik Sinner ha detto addio dopo soli 9 mesi a due figure chiave del suo gruppo di lavor ... Scrive msn.com

Sinner, i retroscena dell'addio a Panichi e Badio. E quelle interviste non concordate... - L’assenza di Marco Panichi ad Halle era passata quasi inosservata, poteva essere un semplice permesso dopo le fatiche del Roland Garros per poi ripresentarsi a Wimbledon. Segnala gazzetta.it