L’addio commosso a Giuliano Bosi | Domenica gareggeremo per lui

Un’onda di emozione ha invaso Rovinella ieri mattina, dove oltre cinquecento persone si sono stretti intorno a Giuliano Bosi, noto come Nino. L’autotrasportatore in pensione, tragicamente scomparso a 60 anni in un incidente sulla Pedemontana, è stato ricordato con commozione e affetto. Domenica, gareggeremo per lui, celebrando la sua vita e il suo spirito indomabile. La memoria di Nino vivrà nei nostri cuori e nelle prossime sfide sportive.

Almeno cinquecento persone hanno partecipato ieri mattina alle esequie funebri di Giuliano Bosi, per tutti Nino, l'autotrasportatore in pensione, deceduto a 60 anni sabato scorso nel frontale accaduto sulla Pedemontana, nei pressi di Spilamberto, alle 4.30, mentre si stava recando ad Acquasparta di Terni per partecipare al campionato italiano a squadre. L'oratorio di Rovinella non è riuscito a contenere tutti gli amici e conoscenti che hanno voluto rendergli omaggio e manifestare la propria vicinanza alla famiglia. Profondamente commossi i compagni del Gruppo sportivo Rovinella, una quarantina, di cui Nino faceva parte: "Ci siamo messi tutti la maglietta nuova della squadra, nera e grigia, con il nostro logo – racconta uno del gruppo -.

