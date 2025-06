L' acciaio del futuro meno operai e rottame materia prima

Il futuro dell'acciaio si sta trasformando: meno operai, più sostenibilità e innovazione. Secondo lo studio "Siderurgia 2050", l'industria siderurgica adotterà tecnologie digitali avanzate e utilizzerà rottami come materia prima, riducendo l'impatto ambientale. La sfida è alta, ma le priorità sono chiare: intelligenza artificiale, digitalizzazione e transizione energetica guideranno questa rivoluzione. È il momento di immaginare e plasmare un domani più verde e efficiente.

Il futuro dell'acciaio resta centrale per l'industria, ma la sfida sarà produrlo in modo più sostenibile, con rottami come materia prima e con sempre più tecnici e meno operai utilizzando tecnologie digitali avanzate e fonti energetiche alternative. È quanto emerge dallo studio "Siderurgia 2050" che indica anche le priorità per i prossimi 25 anni: intelligenza artificiale, forte digitalizzazione, transizione energetica, decarbonizzazione, formazione permanente, forte interazione con il territorio. Lo studio è stato presentato nell'ambito del progetto "Impresa Futuro", promosso da Confindustria Udine e Università di Udine insieme con iNEST - interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem, ed è stato curato da un team multidisciplinare composto da esperti di accademia, industria, istituzioni del Triveneto.

