L’abito da sposa Dolce&Gabbana di Lauren Sanchez Bezos | un pezzo di poesia

Il matrimonio dell’anno si è svolto tra le calli di Venezia, un incanto di eleganza e amore che ha conquistato il cuore di Hollywood e del mondo. Lauren Sanchez, splendida in un abito Dolce & Gabbana, ha incarnato la perfetta sintesi di bellezza e semplicità, diventando protagonista di un giorno da fiaba. Tra sguardi e baci rubati, il loro amore ha scritto una nuova pagina di romanticismo. Un vero lieto fine che merita di essere raccontato...

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono marito e moglie. Il matrimonio dell'anno si è svolto in Italia, a Venezia. E ha visto il coinvolgimento di star hollywoodiane e vip internazionali. Tra i tanti outfit di cui si è favoleggiato in questi giorni, colpisce la bellezza e la semplicità dell'abito da sposa firmato Dolce&Gabbana. Ecco i dettagli. La storia d'amore. un bacio a favor di paparazzi Jeff Bezos e Lauren Sa nchez hanno iniziato a frequentarsi privatamente intorno alla primavera 2018, mentre entrambi erano ancora sposati. La relazione è diventata pubblica a inizio gennaio 2019, subito dopo l'annuncio del divorzio di entrambi.

