L'abito da sposa di Lauren Sanchez | chi ha firmato la sirena di pizzo per il matrimonio con Jeff Bezos

Il matrimonio da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha catturato l’attenzione di tutti, ma ciò che ha lasciato senza fiato è l’abito da sposa di Lauren: un’elegante sirena di pizzo bianco. Chi ha avuto il privilegio di firmare questa meraviglia? Scopriamo insieme il talento dietro all’incanto di questo vestito da sogno, simbolo di amore e raffinatezza, che ha reso ancora più speciale questa giornata indimenticabile. Continua a leggere.

Aisha bint Faisal, la nipote di Rania e Abdullah di Giordania ha detto sì con un abito da sposa degno di Grace Kelly - Aisha bint Faisal, nipote della regina Rania e del re Abdullah giordano, ha detto il suo "sì" in uno splendido abito da sposa che evoca la grazia di Grace Kelly.

