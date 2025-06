La7 Mentana | Mai detto che vado da qualche altra parte

Enrico Mentana chiarisce con fermezza: nessun spostamento di squadra o cambio di rotta in vista. Dopo le speculazioni e le voci circolate, il direttore del Tg La7 ribadisce con decisione che il suo percorso rimane stabile. La chiarezza arriva in un momento di grande attenzione mediatica, sottolineando il suo impegno continuo nel garantire informazione corretta e trasparente. E così, Mentana conferma: la sua direzione non cambia, ma solo il suo modo di raccontare.

(Adnkronos) – "Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte". Lo scrive il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, su Instagram a pochi minuti da un suo precedente post in cui aveva scritto: "Il 2 luglio radunerò nello stesso studio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

