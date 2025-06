La Zisa tra i rifiuti completata la bonifica della strada che collega le vie Colonna Rotta e Imera

Dopo anni di attesa e di degrado, finalmente la bonifica della strada tra via Colonna Rotta e via Imera è stata completata, restituendo decoro e sicurezza alla zona. Una vittoria importante per la comunità locale, che ora può riappropriarsi di uno spazio fondamentale. Mirko Dentici, consigliere M5S, commenta con soddisfazione: “Un passo avanti verso una città più pulita e vivibile per tutti”.

Terminati i lavori di bonifica della stradella che collega via Colonna Rotta e via Imera "Una via che purtroppo da circa dieci anni necessitava di un’azione di bonifica, ma l'intervento è stato completato". A dichiararlo il consigliere del M5S della quarta circoscrizione, Mirko Dentici: "Dopo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bonifica - collega - colonna - rotta

La Zisa tra i rifiuti, completata la bonifica della strada che collega le vie Colonna Rotta e Imera.

Demolizione e bonifica dell’ex palazzo Colonna: lavori terminati - Il Resto del Carlino - Demolizione e bonifica dell’ex palazzo Colonna: lavori terminati Dopo 60 anni Montegiorgio si riappropria degli spazi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Maltempo a Palermo, via Colonna Rotta diventa una cascata - Palermo, 04 novembre 2018 Maltempo a Palermo, via Colonna Rotta diventa una cascata Il capoluogo siciliano è stato colpito da una straordinaria ondata di maltempo, diverse vie del centro si sono ... Lo riporta video.corriere.it