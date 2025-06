La verità sugli oggetti nel canale Garlasco la nuova svolta | il racconto choc del supertestimone

La verità sugli oggetti nel canale di Garlasco sta emergendo con una nuova, sorprendente svolta. Il racconto choc del supertestimone apre scenari inaspettati e scuote le certezze di un caso che ha appassionato l’Italia per oltre 18 anni. Le indagini non si fermano e adesso si focalizzano su dettagli ancora ignoti, promettendo di svelare i misteri più oscuri di questa intricata vicenda.

Non si arrestano le indagini intorno al delitto di Garlasco, 18 anni dopo l'uccisione di Chiara Poggi. Ad essere oggetto di inchiesta è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, anche se lui si è sempre considerato estraneo ai fatti ed era già stato indagato in passato senza che fossero rinvenuti elementi utili a metterlo nei guai. Adesso è arrivata un'informazione importante su un altro capitolo importante della vicenda Garlasco, ovvero quella relativa al presunto recupero di alcuni oggetti nel canale di Tromello, che sarebbe avvenuta un mese e mezzo fa. Gli inquirenti avevano perlustrato la zona nella speranza di ritrovare l'arma utilizzata per l'omicidio, mai trovata dal 2007 ad oggi.