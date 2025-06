La trattativa può sbloccarsi ora il Napoli sogna il colpo in attacco | cosa sta succedendo

Il mercato del Napoli entra nel vivo: la trattativa per Puszczek può sbloccarsi, mentre il sogno di un grande colpo in attacco si fa sempre più concreto. La squadra partenopea, guidata da una dirigenza dinamica e competente, punta a rafforzarsi con un acquisto di peso per la nuova stagione. Con Antonio Conte pronto a valorizzare al massimo il reparto offensivo, tutto lascia supporre che le prossime ore saranno decisive: cosa sta succedendo?

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo in attacco. Il club azzurro ha individuato l’obiettivo per il reparto offensivo. Sono giorni molto caldi in casa Napoli, con il club azzurro che resta sempre molto attivo sul mercato. Ad oggi, la dirigenza partenopea è la più attiva sul fronte legato agli acquisti, vista anche l’ampia disponibilità economica. Non a caso, Antonio Conte avrebbe presentato delle richieste importanti che son state assecondate dal presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti pronto all’ennesimo sforzo economico per chiudere un colpo in attacco. Lucca al Napoli può sbloccarsi: è l’alternativa più concreta a Nunez. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “La trattativa può sbloccarsi”, ora il Napoli sogna il colpo in attacco: cosa sta succedendo

