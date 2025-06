La Ternana è in vendita | Una manifestazione d’interesse

La Ternana Calcio si prepara a un importante passo: la vendita ufficiale è ormai in corso, con un acquirente affidabile pronto a garantirne un futuro stabile e prospero. Questo weekend potrebbe essere decisivo per definire il destino del club rossoverde, in bilico tra speranze e sfide. La trattativa, ormai a un punto cruciale, si scontra con la scadenza federale del 1° luglio. Resta da attendere, ma l’orizzonte sembra promettente.

Ora è ufficiale: la Ternana Calcio è in vendita. Ed è un weekend di grande importanza, forse decisivo, in quanto c’è un acquirente affidabile dal punto di vista finanziario che sembra poter assicurare un futuro sereno al Club rossoverde. Sarebbe una Società ben "corazzata", con cui la trattativa di cessione è a buon punto. Ma il nodo, come scrivevamo nei giorni scorsi, resta l’imminente scadenza federale del 1° luglio. Il comunicato della Ternana Calcio riporta che "l’attuale proprietà ha manifestato la volontà di cedere il pacchetto azionario", conferma che "il sindaco Stefano Bandecchi si è immediatamente reso disponibile a collaborare per individuare una soluzione e valutare eventuali soggetti interessati all’acquisizione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ternana è in vendita: "Una manifestazione d’interesse"

