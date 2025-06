La svolta è arrivata | anche i tifosi con disabilità potranno abbonarsi a San Siro per vedere Inter e Milan

Una svolta storica per i tifosi con disabilità: grazie alla nuova normativa 232, anche gli appassionati con mobilità ridotta potranno abbonarsi e vivere le emozioni di San Siro. Per la prima volta a Milano, Inter e Milan rendono accessibili gli abbonamenti casalinghi, aprendo le porte a tutti i tifosi desiderosi di supportare le loro squadre dal vivo. Una novità che cambierà il modo di vivere il calcio, un passo importante verso l’inclusività.

Arrivano novità rilevanti e inedite per i tifosi con disabilità che desiderano assistere alle partite casalinghe di Inter e Milan a San Siro. Per la prima volta a Milano, sarà possibile sottoscrivere abbonamenti anche per i tifosi a mobilità ridotta, a partire dalla prossima stagione di Serie A. A darne notizia sui rispettivi siti ufficiali sono entrambe le società di calcio del capoluogo meneghino. “FC Internazionale Milano e AC Milan, in collaborazione con il Comune di Milano e le associazioni del mondo della disabilità, e in accordo con le richieste presentate, annunciano un’importante evoluzione delle modalità di acquisto dei biglietti per le partite dei tifosi con disabilità a partire dalla stagione calcistica 202526”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it