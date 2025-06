La storia di Superman creata da Marco Nucci e Fabio Celoni per Panini Comics in occasione dell' anniversario di morte di Dante Alighieri

In occasione del settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, Panini Comics propone "Superman: Inferno", un’avvincente avventura creata da Marco Nucci e Fabio Celoni. Clark Kent e Lois Lane si trovano a Firenze, tra misteri e simbolismi danteschi, in un racconto che unisce il mito del supereroe con l’eredità poetica del poeta toscano. Un viaggio emozionante che celebra la cultura italiana e il nostro patrimonio letterario, invitandoci a scoprire come l’Inferno dantesco si intreccia con le gesta di Superman.

M ilano, 25 giu. (askanews) – Clark Kent e Lois Lane a Firenze in “Superman: Inferno” il volume firmato Panini Comics ad opera di Marco Nucci e Fabio Celoni. Leggi anche › Dante Alighieri musa del cinema? Eccome, provate a vedere questi 10 film ispirati al poeta L’occasione è il settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. All’improvviso, la terra si squarcia e alcuni passanti, compresa Lois, vengono inghiottiti in una voragine che sembra portare direttamente all’Inferno. L’unica speranza è legata a una formula dantesca che sembra perduta per sempre. La storia è concepita e realizzata in Italia come parte dell’iniziativa “Superman: Il mondo” (disponibile a partire dal 25 giugno nelle fumetterie, librerie e su Panini. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La storia di Superman creata da Marco Nucci e Fabio Celoni per Panini Comics in occasione dell'anniversario di morte di Dante Alighieri.

Fumetti, Superman arriva a Firenze per omaggiare Dante - Uscirà mercoledì 25 giugno il volume 'Superman: Inferno', firmato da Marco Nucci e Fabio Celoni per Panini Comics. Da msn.com