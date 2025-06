La storia dei due bimbi di 6 e 9 anni in isolamento dal mondo | non sapevano leggere né scrivere Il padre era terrorizzato dai virus

In un angolo remoto del Piemonte, due bambini di 6 e 9 anni vivevano nell’isolamento totale, lontano dal mondo e senza alcuna registrazione ufficiale. Il loro padre, ossessionato dai virus, li aveva privati di ogni contatto con l’esterno. Questa storia affascinante e sconvolgente ci ricorda quanto sia importante garantire a ogni bambino il diritto all’istruzione e alla socializzazione. Scopriamo insieme come si è scoperto il loro mondo nascosto.

Due bambini di 6 e 9 anni, completamente sconosciuti alle autorità e mai registrati all'anagrafe italiana, sono stati scoperti a vivere in un cascinale isolato nelle campagne del Torinese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Due bambini di 6 e 9 anni, mai registrati all’anagrafe, sono stati trovati in condizioni disumane in un casale isolato nel Torinese. Vivevano come selvaggi, incapaci di parlare, leggere o scrivere, ancora col pannolino. Vai su Facebook

