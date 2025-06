la spinta per chiudere la guerra di gaza rafforzata dal confronto che teheran

La tensione in Medio Oriente si intensifica, con Teheran che rafforza la pressione per una risoluzione del conflitto a Gaza. Trump insiste che la carneficina finirà entro una settimana, spingendo Netanyahu a considerare soluzioni di pace. La domanda ora è: è possibile una svolta diplomatica concreta? Gli sviluppi di questi giorni potrebbero segnare un punto di svolta, ma solo il tempo dirà se la pace diventerà realtà o se il conflitto continuerà a infuriare.

Trump ribadisce che la carneficina di Gaza finirà “entro una settimana”. Possibile che, come in altre circostanze, la tempistica indicata dal presidente Usa sia troppo ristretta rispetto alla realtà , ma la sollecitazione serve a urgere Netanyahu a muoversi in tal senso. E sembra avere una certa efficacia. Netanyahu pronto alla pace?. I media israeliani informano che Netanyahu si sta confrontando con i suoi collaboratori sulla questione. Sul punto, le dichiarazioni di Aryeh Deri, membro del gabinetto di sicurezza di Netanyahu: “Ora più che mai sono state create le condizioni per porre fine alla guerra a Gaza”. 🔗 Leggi su It.insideover.com