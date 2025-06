La spiaggia in Piazza Roma Si scalda il Mutina Center

La spiaggia in Piazza Roma si trasforma nel cuore pulsante di Modena, con il Mutina Center pronto ad accogliere il grande beach volley internazionale. Dopo la presentazione ufficiale nella Sala di Rappresentanza del Comune, l’attesa cresce per questo evento imperdibile, che vedrà nazioni come Italia, Francia e Olanda sfidarsi in emozionanti partite. Preparatevi a vivere un’estate di sport, passione e spettacolo nel nostro straordinario territorio!

Il grande beach volley internazionale torna a Modena, in una location straordinaria. Ieri nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, con l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi a fare il padrone di casa, insieme ad altre autorità , è stato presentato il Mutina Center Beach Volley Event, torneo Wevza Internazionale maschile con le coppie di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Belgio e Olanda, che si svolgerà a Modena dal 28 al 31 agosto, in piazza Roma, davanti all’Accademia. I protagonisti del circuito internazionale daranno vita a un evento senza precedenti per la città geminiana che ospiterà le sfide più belle su un campo centrale, con tribune per circa 800 posti, che verrà allestito in piazza Roma: il secondo campo e i due da riscaldamento, invece, saranno allestiti in Via Cassiani, nella struttura di Mutina Beach. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La spiaggia in Piazza Roma. Si scalda il Mutina Center

In questa notizia si parla di: piazza - roma - mutina - center

La Feldi Eboli travolge la Roma e blinda la seconda piazza - La Feldi Eboli conquista con autorità il secondo posto in campionato, superando l’AS Roma con un netto 5-2 al Palasele.

Si è tenuta questa mattina, lunedì 2 giugno, in piazza Roma la cerimonia per la Festa della Repubblica. Alle 10 l’alzabandiera dell’Accademia militare, con il Reggimento Allievi schierato davanti al Palazzo Ducale e l’Inno di Mameli, ha aperto le celebrazi Vai su Facebook

La spiaggia in Piazza Roma. Si scalda il Mutina Center; Una spiaggia in Piazza Roma, ad agosto arriva un grande evento di beach volley; Partenza di tappa del Giro: tutte le modifiche alla viabilità a Modena, Maranello, Fiorano e Sassuolo.

La spiaggia in Piazza Roma. Si scalda il Mutina Center - Presentato il torneo di beach volley che si terrà in centro dal 28 al 31 agosto. Lo riporta sport.quotidiano.net

Una spiaggia in Piazza Roma, ad agosto arriva un grande evento di beach volley - Il campo principale nella meravigliosa Piazza Roma, alla Mutina Beach secondo campo e riscaldamento volley internazionale dal 28 al 31 agosto ... Come scrive modenatoday.it