La Spagna si sta innamorando di Meret, un talento sottovalutato in Europa, nonostante il suo ruolo cruciale nel Napoli e sotto la guida di Antonio Conte. Con il rinnovo fino al 2027 e l'acquisto di De Bruyne, il club azzurro punta a fare il salto di qualità anche in campo internazionale. Ma perché un portiere così importante non riceve ancora il riconoscimento che merita? La risposta potrebbe cambiare le carte in tavola.

Alex Meret ha rinnovato col Napoli fino al 2027 e anche in Spagna ne parlano, chiedendosi perchĂ© un giocatore così fondamentale per il tecnico azzurro Antonio Conte e per il suo club, non sia tanto considerato in Europa come altri portieri del suo stesso livello. Il Napoli ha rinnovato Meret e preso De Bruyne: due esempi di come voglia essere competitivo anche in Europa. Secondo Mundo Deportivo, il Napoli quest’anno proverĂ a essere competitivo sia in Serie A che in Champions, avvalendosi di giocatori d’esperienza e bandiere della squadra. Al primo anno da allenatore degli azzurri, Conte ha saputo valorizzare i calciatori che aveva in rosa ed è riuscito a vincere il quarto scudetto della storia del Napoli, aiutato anche dal fatto che la squadra fosse concentrata su una sola competizione: Antonio Conte è riuscito a vincere la Serie A con il Napoli nella sua prima stagione da allenatore del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Spagna s’è innamorata di Meret: “Sottovalutato in Europa per colpa di Donnarumma” (Mundo Deportivo)

