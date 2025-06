La soluzione di Pieve | Dovevo restare due mesi Sono qui da sei anni

a Pieve Emanuele un punto di riferimento fondamentale, trasformando la sanità territoriale in un modello all’avanguardia. La presenza del Centro Evelina Taddei ha riempito un vuoto storico, garantendo assistenza di qualità e vicina alle persone. Grazie a questa iniziativa, la comunità può finalmente vivere con maggiore serenità, sapendo di avere un sostegno concreto e professionale sempre a portata di mano, restituendo speranza e fiducia nel sistema sanitario locale.

A Pieve Emanuele l’emergenza legata alla carenza di medici di famiglia è ormai un lontano ricordo, grazie al Centro di Cultura Socio Sanitaria di via Mascagni 2 intitolato ad Evelina Taddei, che fu pioniera de medici di base in città. Un progetto innovativo di sanità territoriale integrata, nato per rispondere alle crescenti esigenze di cura della cittadinanza, acuite prima della pandemia e poi dalla scarsità di professionisti. Il Centro è stato istituito dopo due anni in cui molte amministrazioni comunali sono state travolte dalla gestione delle emergenze sanitarie. I nuovi medici arrivati sul territorio sono stati tutti collocati negli ex ambulatori della Asl in via Mascagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it