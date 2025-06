La sinistra che insegue Trump diventa la sua brutta copia

In un panorama politico sempre più polarizzato, la sinistra sembra aver smarrito la propria identità inseguendo un modello che non le appartiene, diventando una brutta copia di Trump. La confusione e l’ignoranza evidenti nei discorsi dei leader del centrosinistra, accompagnate da cifre fuorvianti sulla spesa militare, rischiano di indebolire il dialogo e la credibilità. È arrivato il momento di ritrovare una visione chiara e responsabile per il futuro del nostro paese.

Al direttore - Caro Cerasa, l'ignoranza dei leader del centrosinistra e di alcuni suoi colleghi della carta stampata è sconvolgente. In queste ore sparacchiano cifre senza senso sul costo per il nostro paese dell'aumento della spesa militare deciso dalla Nato (oscillano tra i 400 e i 600 miliardi di euro). Attualmente tale spesa è pari (con qualche forzatura) al 2 per cento del pil. Il governo Meloni si è impegnato a portarla nell'arco di dieci anni al 3,5 per cento del pil (un altro 1,5 per cento riguarda la spesa per investimenti in infrastrutture e cybersicurezza). Poiché oggi ogni punto di pil vale circa venti miliardi, la spesa militare nel 2035 sarà di circa trenta miliardi più elevata di quella dell'anno in corso.

