La sinistra celebra i moti di Genova e la caduta del governo Tambroni | tutto per coprire il nulla con l’antifascismo

La sinistra, spesso intenta a celebrare i moti di Genova e la caduta del governo Tambroni, sembra più interessata a coprire il vuoto di idee con l’antifascismo di facciata. Invece di affrontare le vere sfide della giustizia sociale e delle guerre nel mondo, si affida a simboli ormai logori. Landini concluderà: è tempo di un riformismo autentico, capace di rispondere alle esigenze di oggi, non di nostalgie inutili.

La sinistra dovrebbe pensare alla giustizia sociale, alle guerre nel mondo, a un riformismo moderno. In mancanza di idee, però, l’antifascismo di maniera serve a mantenersi vivi. E così ecco arrivare addirittura le celebrazioni dei moti di Genova che, nel 1960, esplosero per la decisione del Msi di celebrare il congresso nel capoluogo ligure. E che portarono alla caduta del governo Tambroni. La linea dettata dalla Cgil: Landini concluderà l’evento. È fissato per lunedì 30 giugno in Piazza della Vittoria l’appuntamento organizzato da Camera del Lavoro e Anpi Genova per ricordare i fatti del 30 giugno 1960. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra celebra i moti di Genova e la caduta del governo Tambroni: tutto per coprire il nulla con l’antifascismo

