la sinistra arcobaleno sogna un finto martirio al gulasch

Nel vortice di proteste e retoriche infuocate, la Sinistra Arcobaleno sembra rincorrere un simbolico martirio, sperando in un arresto che ne rafforzerebbe il status di vittima. Tra piazza Ventotene, 25 Aprile e questioni internazionali calde, l'opposizione si muove freneticamente alla ricerca di attenzione. Ma a quale prezzo si costruisce davvero il futuro?

Frasi roboanti con la segreta speranza di essere arrestati da Orbán come la Salis. Dopo la piazza Ventotene, il 25 Aprile, l'antifascismo, il riarmo e la Palestina, l'opposizione non sa piĂą che fare per avere un po' di visibilitĂ .